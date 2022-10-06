Волонтеры из Одинцова собрали для мобилизованных свыше 100 рюкзаков с экипировкой | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Волонтеры из Одинцова собрали для мобилизованных свыше 100 рюкзаков с экипировкой

Читать 360tv в

Теплая одежда, спальные мешки, средства личной гигиены и лекарства — рюкзаки со всем необходимым снаряжением передали мобилизованным в Одинцове. Кроме базового комплекта, для резервистов также собрали продукты питания, воду, термобелье, резиновые сапоги и светодиодные фонарики.

«В непростое время вы идете служить, но вы нужны стране, нужны Отечеству. На кого еще, если не на нас — мужчин, имеющих опыт военной службы, — может положиться страна», — напутствовал парней военный комиссар Одинцово, Звенигорода и Краснознаменска Вячеслав Клявинь.

Реклама

Для того чтобы им было комфортнее служить, волонтеры организовали пункты гуманитарной помощи. Собрали более 100 комплектов со всем необходимым.

Реклама

«Мы не смогли остаться в стороне и приехали помочь. Также и любой желающий может оказать гуманитарную помощь и принести ее к нам в пункт, который находится в Одинцове на улице Маршала Жукова, 26», — рассказала руководитель одинцовского пункта гуманитарной помощи Екатерина Скорикова.

После напутственных слов мужчины отправились в Серпухов. Там мобилизованные граждане пройдут военную подготовку перед отправкой в зону проведения специальной операции.

Работу подмосковных волонтеров высоко оценил губернатор региона Андрей Воробьев. Он побывал на сборном пункте мобилизованных в Тверской области и напомнил о дополнительных выплатах и горячей линии.

0 0 0 0 0 0