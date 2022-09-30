Выставку, концерт и дефиле провели на День пожилого человека в Одинцове | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

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Viber Выставку, концерт и дефиле провели на День пожилого человека в Одинцове

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День пожилого человека отметили в Успенском доме культуры Одинцова с зажигательными танцами и народными песнями. Сюда съехались 200 участников клуба «Активное долголетие» со всего округа, которые подготовили выставку, концерт и дефиле.

«Сегодня мы представляем достижения наших участников — это и замечательная рукодельная выставка, и творческие номера. К нам в гости приехали порядка двухсот человек», — говорит руководитель проекта «Активное долголетие» в Одинцовском округе Ирина Баженова.

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Людмила Орлова в свои 67 лет не представляет будни без активного образа жизни. Занимается стретчингом, танцует зумбу и учит иностранные языки. Недавно она записалась на уроки фотографии и уже освоила азы выстраивания света и композиции.

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«Проект „Активное долголетие“ — это продление нашей молодости. Мы здесь находим друзей и смысл жизни после выхода на пенсию. Мы имеем возможность заниматься тем, на что в юности не хватало времени», — говорит пенсионерка.

Помимо концертной программы, представительницы прекрасного пола провели дефиле. Готовились к празднику долго и усердно. Образы продумали до мелочей. Все наряды — полный хендмейд.

Самым активным вручили благодарственные письма, однако пенсионеры признаются, что награды для них — не главное. Важнее сохранять жизненную энергию и молодость души.

Этой осенью для пенсионеров проекта «Активное долголетие», который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева, подготовили 24 новых маршрута на знаменитые фабрики региона. Экскурсии направлены на знакомство с народными промыслами Подмосковья.

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