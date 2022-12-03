Подмосковье 03 декабря 2022, 18:01 Одиннадцатиклассница из Серебряных Прудов победила в конкурсе «Большая перемена»

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Учащаяся 11 класса Ксения Прокопчук стала победительницей «Большой перемены». В этом году почти 4 миллиона школьников представили на конкурсе свои проекты.

В конкурсе участвовали ученики с 5 по 11 класс, 10 из них представляли городской округ Серебряные Пруды. Ксения выбрала направление «Расскажи о главном», в рамках которого разработала новую платформу для самообразования школьников.

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«Я в какой-то степени доказала самой себе, что я могу, что не зря было потрачено время, и что я спокойно могу развиваться в этой теме», — отметила Ксения.

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Ксения становится победительницей «Большой перемены» второй год подряд. Победа в конкурсе дает не только премию, которую девушка потратит на саморазвитие, но и дополнительные балы на ЕГЭ. Одиннадцатиклассница хочет стать журналистом или режиссером.

«Большая перемена» — это проект платформы «Россия — страна возможностей». В 2022 году суперфинал конкурса прошел на побережье Черного моря в «Артеке».

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