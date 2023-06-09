Подмосковье 09 июня 2023, 12:52 Один лесной пожар выявили и потушили в Подмосковье за неделю Комитет лесного хозяйства МО

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Один лесной пожар потушили в Подмосковье за неделю. С 5 по 11 июня спрогнозировали второй и третий класс опасности. Специалисты держат ситуацию на контроле.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожар ликвидировали в Орехово-Зуеве. Над этим работали девять человек и пять машин. Всего сначала пожароопасного сезона в лесах потушили 89 возгорание на общей площади 129,06 гектара.

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«С 5 по 9 июня на территории земель лесного фонда ликвидирован один пожар на общей площади 0,7 гектара, при этом системой СОУЛП по всей области было зафиксировано 65 подтвержденных пожароопасных объектов. На дежурство на лесопожарные станции выходили 729 специалистов, было проведено 935 патрулирований земель лесного фонда», — рассказал заместитель председателя Подмосковья Георгий Филимонов.

При обнаружении огня жителей просят звонить по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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