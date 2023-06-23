Подмосковье 23 июня 2023, 15:21 Один лесной пожар потушили в Подмосковье 22 июня Комитет лесного хозяйства МО

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В Подмосковье зафиксировали один пожар в природной зоне за 22 июня, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Инцидент произошел на территории Луховицкого лесничества, в ликвидации возгорания участвовали пять спасателей с применением трех единиц техники.

В Комлесхозе отметили, что в Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности 23 июня, первый уровень 24 июня и второй — 25 июня. Возгорания могут произойти в в Дмитровском, Егорьевском, Шатурском, Подольском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском, Бородинском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах.

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В случае обнаружения пожара необходимо сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в службу экстренных вызовов 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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