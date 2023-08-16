Подмосковье 16 августа 2023, 15:17 «Один из опорных аграрных округов». Андрей Воробьев обсудил с активистами развитие Дмитрова Губернатор Воробьев встретился с активистами Дмитровского округа

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Новые парки открыли после благоустройства в Дмитрове. Там продолжают создавать новые предприятия, открывать школы и ремонтировать дороги. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями общественных и молодежных организаций округа и обсудил с ними развитие муниципалитета.

Это один из опорных аграрных муниципалитетов. Принципиально важно, чтобы его ресурсы и конкурентные преимущества работали на благо жителей, чтобы приходили инвесторы и открывались рабочие места. Андрей Воробьев

Благоустройство

Недавно в Дмитрове провели благоустройство в парке «Березовая роща». Там появились скейт-площадка, воркаут-зона, а также качели и резиновое покрытие. В будущем там планируют создать фонтанный комплекс, смотровую площадку и сделать пешеходные дорожки. В центре парка вновь появится памятник дмитровчанам — участникам Великой Отечественной войны, об этом просили местные активисты.

Скейт-парк также открылся в парке имени Лямина в Яхроме, а в этом году там начали благоустраивать Советскую площадь. Там установят сухой фонтан, прогулочные и беговые дорожки, а также памятник Юрию Долгорукому.

Образование

Округ активно развивается и в сфере образования — губернатор отметил важность работы в этом направлении и поблагодарил учителей за труд.

«За последние годы мы серьезно прибавили в образовании, и спасибо за это вам, учителя. ЕГЭ, ОГЭ, олимпиады, всероссийские проверочные работы, поступление в вузы — вот по таким параметрам и оценивается: хорошо учат детей или плохо. Мы здесь в числе лидеров, стараемся конкурировать в хорошем смысле с Москвой, перенимать лучшие практики», — сказал он.

Инвестиции

В Дмитрове работают флагманские инвестпроекты. Это завод «Святой источник», терминально-логистический центр «Белый Раст», агрокластер «Сырная долина». Предприниматели получают заметную поддержку для развития своего дела, что позволяет увеличивать мощности и открывать новые предприятия.

Дороги

Важный дорожный объект реконструируют в округе. Это Рогачевский мост, который необходим не только для жителей, но и для бизнеса. Об этом напомнил председатель совета Союза «Дмитровская Торгово-промышленная палата», генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров.

«Это одна из болевых точек Дмитрова. Мост нужен и для бизнеса, и для жителей. Это транспортная артерия, на той стороне канала много населенных пунктов, люди едут на работу, заторы в час пик огромные. Мы знаем, что финансирование уже выделено», — сказал он.

Проект реконструкции сейчас в разработке. Кроме того, в этом году в округе завершат строительство двух других мостов: на Дмитровском шоссе через реку Яхрому и на автодороге Рогачево-Трехсвятское через реку Сестру. Также будет создан комфортный выезд с ЦКАД, который начнут возводить в следующем году.

Ранее губернатор рассказал об открытии инженерной школы с классами Роскосмоса в Дмитрове. Оно запланировано на 2024 год.

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