Подмосковье 21 ноября 2023, 10:13 Шеф-повар из Звенигорода Олег Коробань рассказал о возрождении интереса к русской кухне Олег Коробань, полуфинал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» / Из архива шеф-повара

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Олег Коробань вышел в финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» и поборется за победу в номинации «Лучший повар». Шеф увлекается возрождением старинных русских рецептов и считает, что кухня предков — это не только очень вкусно, но и стильно.

Олег Коробань -Из архива шеф-повара Олег Коробань

Звенигородский шеф-повар уверен, что многие старинные рецепты незаслуженно забыты. В своей работе он активно использует их, разрушая стереотип о чрезмерной жирности и тяжести этих блюд.

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Например, Олег Коробань посоветовал вымочить цыпленка в квасе — получится великолепное блюдо, приятное на вкус. Повар рассказал также, что капустный приварок из щей в старину готовился два с половиной часа исключительно из квашеной капусты, которую томили в русской печи. Отдельно делали луковый взвар. Сейчас такие щи, приготовленные по настоящему русскому рецепту, можно встретить в меню элитных ресторанов.

Олег Коробань -Из архива шеф-повара Олег Коробань

Олег Коробань рассказал, что в Звенигороде уже появилась традиция устраивать гастрономические ужины. В ресторане, где работает повар, гостям предлагают не только те самые щи, но и похлебку с рыбой, пожарскую котлету, тельное и другие деликатесы. Рецепты старинные, но оформление и подача — современные.

«Одно из наших блюд состоит из репы и баранины, томленой в квасе и шалфее. Такой непростой набор ингредиентов, а получается идеальное казачье блюдо, обыгранное в современной интерпретации», — рассказал Олег Коробань.

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