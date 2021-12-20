Один из крупнейших производителей молока в Подмосковье получил новую партию коров

Еще 100 новых коров появилось на предприятии «Рота-Агро Благовещенье» в Наро-Фоминске. Это один из крупнейших производителей молока в Подмосковье. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, новых коров приобрели в племенном хозяйстве Зарайска.

В агрохолдинг „Рота-Агро Благовещенье“ — один из крупнейших производителей молока Подмосковья — поступила третья за год партия скота Сергей Воскресенский.

Он добавил, что сотрудники предприятия отобрали 100 нетелей голштинской породы. Животные проходят период адаптации и находятся под наблюдением специалистов.

С начала этого года на предприятии «Рота-Агро Благовещенье» приобрели около 400 коров голштинской породы. Их выбрали в лучших племенных репродукторах области.

Ранее стало известно, что в Подмосковье начали производить еще больше молока.