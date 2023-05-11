Подмосковье 11 мая 2023, 21:32 Компания по производству кабелей «Паритет» построит новый завод в Подольске Главгосстройнадзор МО

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Подмосковная компания по производству кабелей «Паритет» возведет новый завод в городском округе Подольск, сообщила пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области. Объект планируется сдать в 2024 году.

На территории нового завода будет установлено современное технологическое оборудование. Уникальность предприятия заключается в отсутствии аналогичных проектов в России.

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На текущий момент «Паритет» выпускает более 2000 марко-размеров кабелей. Всего на территории Подмосковья работают около 80 профильных производств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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