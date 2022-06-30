Один из корпусов ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске достроят к концу 2023 года

Около 380 дольщиков вложили средства в проект жилого комплекса «Опалиха Парк» в 2014 году. Полностью застройщик возвел только один корпус из нескольких. Права пострадавших восстановят благодаря привлечению инвестора.

Дольщики ЖК «Опалиха Парк» встретились с представителями Министерства жилищной политики Подмосковья, администрацией городского округа и инвестором, чтобы обсудить план обеспечения пострадавших правами.

Один из корпусов комплекса начнут достраивать уже в сентябре этого года. Также продолжится прием документов дольщиков и подбор подходящего жилья для них. Инвестор планирует достроить один из корпусов к концу 2023 года. Дольщикам других зданий предложат равноценные квартиры в ЖК «Аникеевский», строительство которого еще продолжается.

Инвестором проекта выступил ГК «Гранель», благодаря которому квартирами уже обеспечили более 5,5 тысячи обманутых участников долевого строительства.