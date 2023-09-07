Подмосковье 07 сентября 2023, 21:32 Один из древнейших в Подмосковье городов Дмитров отметил 869-летие

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Ярко, красочно, с песнями и танцами в Дмитрове отметили День города. По видеосвязи жителей поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Дмитров — один из самых древних городов Подмосковья. В этом году ему исполняется 869 лет. Такие города с историей, своей атмосферой, традициями. Хочется особенно беречь и внимательно подходить к переменам. Знаю, что вы свой город очень цените, относитесь к нему с большим уважением и любовью», — отметил губернатор в видеообращении, которое транслировали на большом экране.

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На празднике наградили выдающихся тружеников города, а медицинским работникам и одному учителю вручили сертификаты на жилье по договору соцнайма. Светлана Тягачева стала почетным гражданином Дмитрова.

«Город развивается, строятся новые дома, школы, больницы. Обустраиваются дворы, парки. Прокладываются новые дороги, появляются мосты. И все это делаем мы с вами. Вы —самые трудолюбивые и профессиональные жители», — отметил глава Дмитрова Илья Поночевный.

Официальную часть сопровождала развлекательная. Хэдлайнерами праздника стали группа Челси и «Филатов и Кэрас». Зафиналили салютом.