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    24 декабря 2021, 10:05

    Один этаж за 6 дней: ЖК «Береговой» возводят рекордными темпами

    Анастасия Максимовских

    «Главстрой» сообщил о высоких темпах строительства жилого квартала на Москва-реке «Береговой». Возведение одного монолитного этажа занимает в среднем шесть дней.

    Один этаж за 6 дней: ЖК «Береговой» возводят рекордными темпами

    Жилой квартал «Береговой» расположен в Западном административном округе столицы и является проектом премиум-класса. Архитектурная концепция вобрала в себя опыт различных известных городов на воде — Лондона, Чикаго, Токио и других. В основе композиции «Берегового» — Москва-река, которая гармонично соединяет деловой мегаполис и старую Москву.

    Один этаж за 6 дней: ЖК «Береговой» возводят рекордными темпами | Изображение 1

    Второй этап ЖК «Береговой» — это архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от 8 до 27 этажей. Из квартир комплекса будут открываться виды на Москву-реку и город, при этом не будет нарушаться приватная атмосфера клубного комплекса премиум-класса.

    ЖК «Береговой» строят с применением монолитно-каркасных технологий. Благодаря мощному монолитному железобетонному фундаменту застройщик гарантирует повышенную надежность несущих стен и колонн.

    Один этаж за 6 дней: ЖК «Береговой» возводят рекордными темпами | Изображение 2

    На данный момент в объеме монолитных конструкций полностью готовы 4 секции проекта, также завершен монтаж перекрытий данных секций. Это 2-5 секция высотой от 8 до 11 этажей, на крышах которых будут расположены клубные террасы. Из общего объема монолитных конструкций на данный момент удалось забетонировать порядка 70% от всего объема, что составляет примерно 47 тысяч кубических метров.

    Один этаж за 6 дней: ЖК «Береговой» возводят рекордными темпами | Изображение 3

    Также рабочие приступили к каменной кладке, основные работы ведутся в паркинге и на первых этажах всех строящихся секций. По периметру комплекса ведутся работы по устройству дренажной системы, скоро приступят к монтажу инженерных систем и модульных фасадов.

    Одновременно со строительством специалисты компании в команде с международными и российскими экспертами работают над производством уникального фасада из стекла и анодированного алюминия для проекта. Общая площадь фасада ЖК «Береговой» составит 150 тысяч квадратных метров.

    Один этаж за 6 дней: ЖК «Береговой» возводят рекордными темпами | Изображение 4

    Второй этап ЖК «Береговой» является продолжением проекта комплексного развития территории площадью 32 гектара. Здесь запланировано строительство шести соцбъектов, пять из которых сформируют современный образовательный кластер, в него войдут 2 школы на 1100 и 650 мест и 3 детских сада. В рамках второго этапа предусмотрено строительство поликлиники на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном. Также в «Береговом» предусмотрен собственный парковый комплекс площадью более 2,5 гектара.

    Жилой комплекс станет украшением «Большого сити» и доминантой района, отметили в пресс-службе «Главстроя».