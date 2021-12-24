Один этаж за 6 дней: ЖК «Береговой» возводят рекордными темпами

«Главстрой» сообщил о высоких темпах строительства жилого квартала на Москва-реке «Береговой». Возведение одного монолитного этажа занимает в среднем шесть дней.

Жилой квартал «Береговой» расположен в Западном административном округе столицы и является проектом премиум-класса. Архитектурная концепция вобрала в себя опыт различных известных городов на воде — Лондона, Чикаго, Токио и других. В основе композиции «Берегового» — Москва-река, которая гармонично соединяет деловой мегаполис и старую Москву.

Второй этап ЖК «Береговой» — это архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от 8 до 27 этажей. Из квартир комплекса будут открываться виды на Москву-реку и город, при этом не будет нарушаться приватная атмосфера клубного комплекса премиум-класса.

ЖК «Береговой» строят с применением монолитно-каркасных технологий. Благодаря мощному монолитному железобетонному фундаменту застройщик гарантирует повышенную надежность несущих стен и колонн.

На данный момент в объеме монолитных конструкций полностью готовы 4 секции проекта, также завершен монтаж перекрытий данных секций. Это 2-5 секция высотой от 8 до 11 этажей, на крышах которых будут расположены клубные террасы. Из общего объема монолитных конструкций на данный момент удалось забетонировать порядка 70% от всего объема, что составляет примерно 47 тысяч кубических метров.

Также рабочие приступили к каменной кладке, основные работы ведутся в паркинге и на первых этажах всех строящихся секций. По периметру комплекса ведутся работы по устройству дренажной системы, скоро приступят к монтажу инженерных систем и модульных фасадов.

Одновременно со строительством специалисты компании в команде с международными и российскими экспертами работают над производством уникального фасада из стекла и анодированного алюминия для проекта. Общая площадь фасада ЖК «Береговой» составит 150 тысяч квадратных метров.

Второй этап ЖК «Береговой» является продолжением проекта комплексного развития территории площадью 32 гектара. Здесь запланировано строительство шести соцбъектов, пять из которых сформируют современный образовательный кластер, в него войдут 2 школы на 1100 и 650 мест и 3 детских сада. В рамках второго этапа предусмотрено строительство поликлиники на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном. Также в «Береговом» предусмотрен собственный парковый комплекс площадью более 2,5 гектара.

Жилой комплекс станет украшением «Большого сити» и доминантой района, отметили в пресс-службе «Главстроя».