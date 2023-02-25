Подмосковье 25 февраля 2023, 22:52 Одежду из пластика и самолеты из алюминия продолжили производить в Подмосковье

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Четыре пункта для приема вторичного сырья работают в Реутове. Благодаря сданным в них алюминиевым банках и пластиковым бутылкам в регионе производят самолеты, одежду и другие необходимые вещи.

Первый фандомат в округе появился в июне. Он стал восьмым большим уличным фандоматом в Московской области.

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«Первый фандомат появился в Реутове в группе компаний „Жилсервис“ на Юбилейном проспекте, 2. Аппарат принимает только пластиковые бутылки и алюминиевые банки от любых продуктов и торговых марок», — сообщил глава города Станислав Каторов.

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За каждую бутылку или банку жителям начисляются бонусы. Потратить их можно в кафе, ресторанах и магазинах.

Для сдачи тары следует опустить банку или бутылку в специальное отверстие. После этого аппарат распечатает чек, который нужно зарегистрировать на спецсайте.

«Мы с подружкой очень часто покупаем воду. Решили бутылки приносить в фандомат. И знаете, это круто. Мы не выкидываем в мусорное ведро, просто сдаем сюда и получаем пять бонусов за каждую», — рассказала жительница Реутова Алиса Медведкова.

С начала реализации проекта в Подмосковье собрали более трех миллионов пластиковых бутылок и почти миллион — алюминиевых банок. Из тары, сданной на переработку, производят ручки, сумки и чемоданы, а также одежду, обувь, черепицу и даже самолеты.

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