Одеться, как Путин, и взять частичку России с собой. В Шереметьево открыли магазин Putin Team Russia

Магазин Putin Team Russia с такими же костюмами, как в гардеробе президента Владимира Путина, открыли сегодня в аэропорту Шереметьево. Новая коллекция одежды в бутике представлена в цветах российского триколора.

Созданием элементов мужского гардероба для магазина занимаются 16 отечественных производителей. В магазине уверены — продукция будет интересна не только российским, но и иностранным покупателям.

Генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин продемонстрировал спортивный костюм и жилеты, который отправлялись президенту.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот этот спортивный костюм Владимиру Владимировичу отправлялся. Вот такие жилеты. И еще несколько вещей в этом магазине есть, которые входили в комплект для президента. Но мы каждый год создаем новые коллекции. Поэтому линейка обновляется постоянно», — рассказал он.

Рядом с бутиком появился первый магазин продукции подмосковных фермеров. Здесь есть коломенская пастила, сергиевопосадский лимонад, разные виды дичи и десятки сортов разного сыра.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году ребята порадовали нас и своих покупателей российским ГОСТом. Это сыр, который изготовлен по рецептам 50-го года, на самом деле это тот сыр, как в детстве, который мы помним. По крайней мере я — точно», — поделилась председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фермер» Мария Борисенко.

Многие сыры на прилавке получили высокую оценку не только в России, но и за рубежом, победив на выставках в Италии и Франции.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди, улетая из Шереметьево, Домодедово, Внуково, уносят с собой частичку Москвы, Московской области. Эта частичка — продукция, сделанная нашими фермерами с любовью и с большим удовольствием», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.