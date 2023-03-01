Подмосковье 01 марта 2023, 10:26 Одаренные школьники Подмосковья смогут бесплатно поехать в детский лагерь «Смена» в Краснодарском крае

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Школьниками из Подмосковья начнут предоставлять путевки во всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае. Их будут давать в качестве поощрения и поддержки талантливым и одаренным ученикам в возрасте от 11 до 17 лет.

Получить путевку в лагерь смогут школьники, добившиеся успехов в учебе, на соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, а также на фестивалях в области культуры науки, спорта и искусства.

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Подать заявку можно на портале АИС «Путевка». Также Подмосковье продолжает возить детей в лагерь «Артек» — узнать подробнее об этом можно по ссылке.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.

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