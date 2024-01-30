Подмосковье 30 января 2024, 18:07 Очный отбор участниц в проект «Богородская леди» прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Стартовал проект «Богородская леди». Жительницы от 13 до 16 лет пришли на очный отбор в Центр культуры имени Калиниченко.

Побороться за титул богородской леди решили около 40 девочек. Конкурсантки рассказывали о себе и своих навыках. Жюри оценивало по следующим критериям: креативность, опрятность внешнего облика, социальное обоснование участия, умение поддержать коммуникацию, выдержанность и умение держаться на сцене.

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«Я подумала, что нужно попробовать, как минимум это будет новый опыт», — сказала участница проекта «Богородская леди».

Телеканал «360»

Девочки бесплатно пройдут обучение у профессионалов в течении полутора месяцев. Их научат основам стиля и макияжа, этикета, классического дефиле, фотопозирования. Участницы посетят кулинарные мастер-классы от шеф-повара одного из ресторанов города. Кроме того, девушкам расскажут, как правильно ставить цели и достигать их.

Проект реализован совместно с Общественной палатой Богородского округа, Союзом промышленников и предпринимателей и Советов депутатов.

«Основная цель — показать современным молодым девушкам, как может реализовать себя женщина в современных реалиях, но при этом сохраняя традиционные ценности», — отметила депутат Богородского округа Екатерина Щербакова.

Телеканал «360»

В конце проекта девочки покажут то, чему их обучили профессионалы. Финал пройдет в Международный женский день.

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