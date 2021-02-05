05 февраля 2021, 15:13
Очное обучение в вузах Подмосковья возобновят 8 февраля
Студенты подмосковных вузов вернутся к очной учебе 8 февраля. При этом в учреждениях будут соблюдать все меры безопасности.
Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, при входе в здание студентам и педагогам станут бесконтактно измерять температуру.
Кабинеты будут регулярно проветривать, а все поверхности — дезинфицировать. Новые меры безопасности будут действовать минимум до января 2022 года.
Безопасность — важнейший вопрос для нас. Во всех образовательных учреждениях мы должны соблюдать меры безопасности
Ирина Каклюгина.
Она напомнила, что от этого зависит здоровье всех участников образовательного процесса.
А 13 января к очному обучению вернулись студенты колледжей Подмосковья. В тот же день им разблокировали транспортные карты.