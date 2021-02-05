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    05 февраля 2021, 15:13

    Очное обучение в вузах Подмосковья возобновят 8 февраля

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Студенты подмосковных вузов вернутся к очной учебе 8 февраля. При этом в учреждениях будут соблюдать все меры безопасности.
    Очное обучение в вузах Подмосковья возобновят 8 февраля

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, при входе в здание студентам и педагогам станут бесконтактно измерять температуру.

    Кабинеты будут регулярно проветривать, а все поверхности — дезинфицировать. Новые меры безопасности будут действовать минимум до января 2022 года.

    Безопасность — важнейший вопрос для нас. Во всех образовательных учреждениях мы должны соблюдать меры безопасности

    Ирина Каклюгина.

    Она напомнила, что от этого зависит здоровье всех участников образовательного процесса.

    А 13 января к очному обучению вернулись студенты колледжей Подмосковья. В тот же день им разблокировали транспортные карты.