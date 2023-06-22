Подмосковье 22 июня 2023, 14:39 Очистные сооружения в Солнечногорске станут вдвое эффективнее после модернизации

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Строительство новых очистных сооружений идет в деревне Осипово под Солнечногорском. Комплекс будет готов в ноябре 2024 года, он станет в два раза эффективнее.

Сейчас на объекте ведется бетонирование распределительной камеры очистных сооружений. Рабочие шлифуют и проводят гидроизоляцию внутренних стен резервуара, монтаж его опалубки, бетонирование стен и готовятся к гидроизоляции труб.

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По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова ведется еженедельный контроль работ. Они ведутся без отставания от графика.

«Очистные сооружения в деревне Осипово обеспечивают очистку стоков Солнечногорска, территориального управления Смирновское, санатория Министерства обороны и деревни Тимоново, обслуживают 62 тысячи человек. Реконструкция позволит серьезно улучшить экологическую обстановку в регионе», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Общая площадь застройки составляет порядка пяти гектаров. Пропускная способность объекта составит 26 тысяч кубометров в сутки. На выходе будет получено три фракции: вода для разведения рыб, песок для строительства и осушенный иловый остаток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей.

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