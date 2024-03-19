19 марта 2024, 12:34
Очистные сооружения в микрорайоне Красная Поляна в Лобне модернизируют в 2024 году
Обновление оборудования ведется на очистных сооружениях в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Это поможет лучше очищать воду и улучшить экологическую обстановку в городе.
Работы по модернизации очистных сооружений проверила глава городского округа Лобня Анна Кротова.
«Во время обхода на Краснополянских очистных увидела работу сотрудников ООО „Чайка“ во время внештатной ситуации. Именно в это время произошел залповый сброс, то есть кто-то из предприятий помыл свои сети средствами с химией, соответственно вода с пеной попала в очистные», — рассказала Анна Владимировна.
Она поручила руководству ООО «Чайка» назначить проверки на предприятиях и усилить контроль за сливами неочищенной воды в реки округа.
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ЖКХ
Лобня
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