12 мая 2023, 18:40
Очистные сооружения в Коломне реконструируют к концу года
В Коломне приступили к реконструкции очистных сооружений. Работы проводятся Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона с целью развития инженерной инфраструктуры.
Очистные сооружения мощностью 60 тысяч кубометров в сутки обновят вблизи поселка Сергиевского. Таким образом, качество обслуживания улучшится для 135 тысяч жителей округа.
Реклама
Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы, проходит обустройство строительного городка, штаба и подъездных дорог, а также подготовка к строительству площадки компостирования иловых карт.
По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, все работы завершат к концу этого года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Экология
Реклама
Реклама