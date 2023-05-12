Подмосковье 12 мая 2023, 18:40 Очистные сооружения в Коломне реконструируют к концу года

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В Коломне приступили к реконструкции очистных сооружений. Работы проводятся Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона с целью развития инженерной инфраструктуры.

Очистные сооружения мощностью 60 тысяч кубометров в сутки обновят вблизи поселка Сергиевского. Таким образом, качество обслуживания улучшится для 135 тысяч жителей округа.

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Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы, проходит обустройство строительного городка, штаба и подъездных дорог, а также подготовка к строительству площадки компостирования иловых карт.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, все работы завершат к концу этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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