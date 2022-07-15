15 июля 2022, 12:19
Очистные сооружения в Домодедове обеспечили электричеством
Энергетики подключили к электросетям очистные сооружения в деревне Шишкино в Домодедове. Они получили 150 киловатт мощности.
Для обеспечения объекта энергией построили около 250 метров воздушных линий и установили линейные разъединители. Электричество будет поступать от питающего центра «Прудная».
Сооружения в Шишкино очищают бытовые сточные воды. Их построили по программе развития округа в сфере ЖКХ на 2021–2025 годы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье заинтересовано в современных технологиях для защиты природы и реализует большие программы по очистке рек, модернизации очистных сооружений и переработке мусора.