Неприятного запаха больше не будет. Локальные очистные сооружения установили на предприятии в деревне Тимохово

На мясокомбинате в деревне Тимохово Богородского округа стартовали пусконаладочные работы новых локальных очистных сооружений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Локальные очистные сооружения установили на территории ООО «МПЗ Богородский» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

До установки очистных сооружений жители жаловались на неприятные запахи, которые появлялись из-за того, что неочищенные стоки предприятия сливались в муниципальные очистные сооружения.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин дал обещание жителям деревни Тимохово в кратчайшие сроки устранить эту проблему. Строительство объекта полностью находилось под его контролем.

«Раньше здесь существовала проблема неприятных запахов, так как постоянно ломались муниципальное очистные сооружения, причиной было — на данном предприятии отсутствовали локальные очистные сооружения, это все доставляло большие неудобства местным жителям, поэтому губернатор региона поручил в оперативном порядке решить этот вопрос. Сегодня мы провели пуско-наладку новых сооружений», — рассказал Хромушин.

Он добавил, что сейчас специалисты работают над проектом капитального ремонта очистных сооружений округа. По его словам, ремонт начнут летом после получения положительного заключения.

Локальные очистные сооружения производительной мощностью 240 кубометров в сутки выполняют функцию предварительной очистки производственных сточных вод до нормативных показателей сброса в централизованную систему водоотведения.

Сейчас все отходы комбината будут фильтровать на очистных самого предприятия. Вода, очищенная от твердых отходов, жиров и органических веществ животного происхождения, будет попадать в централизованную систему канализации.

Пуско-наладочные работы проведут в течение месяца. Ввести объект в эксплуатацию планируют 15 июня.