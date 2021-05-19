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    19 мая 2021, 18:00

    Неприятного запаха больше не будет. Локальные очистные сооружения установили на предприятии в деревне Тимохово

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    На мясокомбинате в деревне Тимохово Богородского округа стартовали пусконаладочные работы новых локальных очистных сооружений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

    Неприятного запаха больше не будет. Локальные очистные сооружения установили на предприятии в деревне Тимохово

    Локальные очистные сооружения установили на территории ООО «МПЗ Богородский» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    До установки очистных сооружений жители жаловались на неприятные запахи, которые появлялись из-за того, что неочищенные стоки предприятия сливались в муниципальные очистные сооружения.

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин дал обещание жителям деревни Тимохово в кратчайшие сроки устранить эту проблему. Строительство объекта полностью находилось под его контролем.

    «Раньше здесь существовала проблема неприятных запахов, так как постоянно ломались муниципальное очистные сооружения, причиной было — на данном предприятии отсутствовали локальные очистные сооружения, это все доставляло большие неудобства местным жителям, поэтому губернатор региона поручил в оперативном порядке решить этот вопрос. Сегодня мы провели пуско-наладку новых сооружений», — рассказал Хромушин.

    Неприятного запаха больше не будет. Локальные очистные сооружения установили на предприятии в деревне Тимохово | Изображение 1

    Он добавил, что сейчас специалисты работают над проектом капитального ремонта очистных сооружений округа. По его словам, ремонт начнут летом после получения положительного заключения.

    Локальные очистные сооружения производительной мощностью 240 кубометров в сутки выполняют функцию предварительной очистки производственных сточных вод до нормативных показателей сброса в централизованную систему водоотведения.

    Сейчас все отходы комбината будут фильтровать на очистных самого предприятия. Вода, очищенная от твердых отходов, жиров и органических веществ животного происхождения, будет попадать в централизованную систему канализации.

    Пуско-наладочные работы проведут в течение месяца. Ввести объект в эксплуатацию планируют 15 июня.