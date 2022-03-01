Очистные сооружения реконструировали в поселке Горки-10 Одинцовского округа

Поселок Горки-10 в Одинцовском городском округе получил современные очистные сооружения после реконструкции в деревне Папушево. Здесь появились новые цеха механической фильтрации, а также новый блок для биологической очистки. Теперь 10 тысяч жителей обеспечены качественной услугой по водоотведению и могут дышать спокойно.

«В январе завершены работы по реконструкции очистных сооружений в деревне Папушево Одинцовского городского округа, обеспечивающие прием и очистку сточных вод поселка Горки-10 и близлежащих населенных пунктов. Главное — с вводом в эксплуатацию этого объекта качественной услугой по водоотведению будут обеспечены порядка 10 тысяч жителей и 8 социально значимых объектов, улучшится экологическая обстановка в районе», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Очистные сооружения в деревне Папушево были построены еще в 1972 году. Ветхие здания и старое оборудование уже не справлялось с большим объемом сходов. Каждые сутки сюда поступают стоки из поселка Горки-10 и соседних населенных пунктов. Объект был включен в региональную программу реконструкции. Очистные сооружения прошли тотальный апгрейд. Теперь вода проходит три этапа очистки.

«Чистая вода совершенно, которая соответствует всем стандартам рыбного хозяйства, вред экологии нулевой, все согласно нормативам, которые применяются к очистным сооружениям», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также здесь появилась лаборатория для удаления фосфора и азота.

Источник фото: телеканал «360»

На новой станции очищают не только стоки, но и испарения. Так что проблема неприятного запаха осталась для 10 тысяч жителей поселка Горки-10 в прошлом.

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