facebook_pixel
    01 марта 2022, 21:59

    Очистные сооружения реконструировали в поселке Горки-10 Одинцовского округа

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Поселок Горки-10 в Одинцовском городском округе получил современные очистные сооружения после реконструкции в деревне Папушево. Здесь появились новые цеха механической фильтрации, а также новый блок для биологической очистки. Теперь 10 тысяч жителей обеспечены качественной услугой по водоотведению и могут дышать спокойно.

    Очистные сооружения реконструировали в поселке Горки-10 Одинцовского округа | Изображение 1

    «В январе завершены работы по реконструкции очистных сооружений в деревне Папушево Одинцовского городского округа, обеспечивающие прием и очистку сточных вод поселка Горки-10 и близлежащих населенных пунктов. Главное — с вводом в эксплуатацию этого объекта качественной услугой по водоотведению будут обеспечены порядка 10 тысяч жителей и 8 социально значимых объектов, улучшится экологическая обстановка в районе», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Очистные сооружения в деревне Папушево были построены еще в 1972 году. Ветхие здания и старое оборудование уже не справлялось с большим объемом сходов. Каждые сутки сюда поступают стоки из поселка Горки-10 и соседних населенных пунктов. Объект был включен в региональную программу реконструкции. Очистные сооружения прошли тотальный апгрейд. Теперь вода проходит три этапа очистки.

    Очистные сооружения реконструировали в поселке Горки-10 Одинцовского округа | Изображение 2

    «Чистая вода совершенно, которая соответствует всем стандартам рыбного хозяйства, вред экологии нулевой, все согласно нормативам, которые применяются к очистным сооружениям», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    Также здесь появилась лаборатория для удаления фосфора и азота.

    Очистные сооружения реконструировали в поселке Горки-10 Одинцовского округа | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    На новой станции очищают не только стоки, но и испарения. Так что проблема неприятного запаха осталась для 10 тысяч жителей поселка Горки-10 в прошлом.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 90 датчиков для контроля качества воздуха появятся в Подмосковье.