Подмосковье 01 февраля 2024, 14:26 Очистные сооружения производительностью 40 тысяч кубометров построят в Лыткарине Владимир Думчев

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Очистные сооружения продолжают строить в Лыткарине. Сейчас там ведут прокладку внутриплощадочных сетей водоотведения, монтируют ограждения и обустраивают коммуникации.

Проект строительства реализуют по президентском проекту «Экология». Как отметил глава округа Константин Кравцов, производительность системы увеличат до 40 тысяч кубометров.

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«Текущим проектом предполагается возможность дополнительного увеличения производительности системы до 40 тысяч кубометров за счет строительства еще одной дополнительной линии вместо действующей линии очистки, которая будет опорожнена и законсервирована после окончания строительства», — сказал он.

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