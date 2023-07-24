Подмосковье 24 июля 2023, 15:24 Очистные сооружения построят в Сергиевом Посаде до конца 2024 года Осмотра стройплощадки / ГУП МО "КС МО"

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В Сергиевом Посаде продолжается строительство очистных сооружений. Их планируют запустить до конца 2024 года, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и глава округа Дмитрий Акулов осмотрели стройплощадку. Работы выполняет подрядчик АО «ГК „ЕКС“».

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«Столь масштабное и комплексное решение нашей застарелой проблемы было бы невозможным без инструментов федерального Фонда развития территорий и профильной госпрограммы по развитию ЖКХ Московской области. Никогда только силами муниципалитета мы бы не справились, — заявил Пахомов.

Очистные сооружения включили в Концепцию пространственного и социально-экономического развития Сергиева Посада.

«Строительство объекта ведется с применением самых современных технологических решений, что позволит обеспечить очистку сточных вод в соответствии с нормативами природоохранного законодательства, а также переработку необходимого количества стоков, — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Построенные очистные сооружения будут обслуживать 90 тысяч жителей.

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