Очистные сооружения бытовых стоков Подольска модернизируют до конца года

Реконструкция очистных сооружений бытовых стоков в Подольске завершится раньше срока — до конца этого года. Предполагалось, что работы сдадут в следующем, но сейчас объекты на 78% готовы. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Блок доочистки, например, уже модернизировали. Смонтировали оборудование, автоматизированные и диспетчерские системы. А на финишной прямой сейчас строительство блока биологической очистки.

Как ранее сообщал министр ЖКХ региона Антон Велиховский, по контракту сдать работы здесь планировалось в 2021 году. Однако высокие темпы позволят сделать это раньше. Результат коснется 329 тысяч человек.

Сегодня общая готовность железобетонных конструкций — 95%. Завершили монтаж переходных мостиков и распределительных лотков. Приступили к обустройству металлического ограждения по периметру и перекрытий.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ, подходят к концу работы по подготовке гидроизоляции внутренних поверхностей. Их уже на 80% выполнили.

А готовые конструкции передают под монтаж технологических систем и оборудования. Специалисты уже получили технику для сбора илового осадка вторичных отстойников.

Реконструкцию очистных сооружений бытовых стоков проводят по проекту «Оздоровление Волги». Он относится к национальной программе «Экология».

Подмосковье вошло в топ-5 регионов Центрального федерального округа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Получают ее через централизованные системы.