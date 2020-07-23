Очистные сооружения бытовых стоков Подольска модернизируют до конца года
Блок доочистки, например, уже модернизировали. Смонтировали оборудование, автоматизированные и диспетчерские системы. А на финишной прямой сейчас строительство блока биологической очистки.
Как ранее сообщал министр ЖКХ региона Антон Велиховский, по контракту сдать работы здесь планировалось в 2021 году. Однако высокие темпы позволят сделать это раньше. Результат коснется 329 тысяч человек.
Сегодня общая готовность железобетонных конструкций — 95%. Завершили монтаж переходных мостиков и распределительных лотков. Приступили к обустройству металлического ограждения по периметру и перекрытий.
Как сообщили в Министерстве ЖКХ, подходят к концу работы по подготовке гидроизоляции внутренних поверхностей. Их уже на 80% выполнили.
А готовые конструкции передают под монтаж технологических систем и оборудования. Специалисты уже получили технику для сбора илового осадка вторичных отстойников.
Реконструкцию очистных сооружений бытовых стоков проводят по проекту «Оздоровление Волги». Он относится к национальной программе «Экология».
Подмосковье вошло в топ-5 регионов Центрального федерального округа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Получают ее через централизованные системы.