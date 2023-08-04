Подмосковье 04 августа 2023, 12:23 Андрей Воробьев: водоснабжение и очистные сооружения масштабно обновят в Павловском Посаде Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Систему водоснабжения масштабно обновят в Павловском Посаде к ноябрю 2024 года. Результат коснется 38 тысяч человек. Качество воды вырастет в 150 многоэтажках и двух тысячах частных домов, рассказал глава городского округа Денис Семенов на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Павловский Посад получил около миллиарда рублей на ремонт трубопроводов, артезианских скважин и водозаборных узлов. Модернизация начнется в октябре.

Реклама

«Благодаря поддержке президента и вашей поддержке, Андрей Юрьевич, мы получили от Фонда развития территорий, включая бюджет Московской области, около миллиарда рублей. Сейчас завершаются проектные работы», — отметил Семенов.

По его словам, результат жители увидят уже в июне следующего года. В Павловском Посаде реконструируют три водозаборных узла, четыре артезианские скважины, переложат трубопроводы в центре города.

Проект реконструкции очистных сооружений Проект реконструкции очистных сооружений

Еще один важный проект — реконструкция очистных сооружений, которые принимают сточные воды со всего городского округа, из Электрогорска и половины Электростали.

Павловский Посад — территория важная и сложная. В декабре прошлого года произошло объединение с Электрогорском. Принято решение по модернизации очистных сооружений. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что в следующем году необходимо завершить модернизацию этого объекта.

Инвестиции и новые рабочие места

В прошлом году в Павловском Посаде и Электрогорске создали свыше тысячи новых рабочих мест, а вскоре жители получат еще более 600 вариантов трудоустройства.

Гофрокомбинат

Этого достигнут благодаря девяти инвестиционным проектам, которые реализуют в городском округе. Среди них, например, гофрокомбинат, производственно-складской комплекс, компании «ЭКОлаб» и «Транспортная техника».

Расселение ветхого и аварийного жилья

Свыше 146 жителей аварийных домов Павловского Посада вошли в программу переселения, рассчитанную до 2025 года. Она охватит пять многоквартирных домов.

В 2024 году для переселенцев приобретут новые квартиры.

«Будет большой победой, если в Павловском Посаде начнут строить дома, чтобы расселить людей из ветхого жилья, чтобы был приток современных ребят и девчат, которые оканчивают вузы, для дальнейшего развития округа. Прошу вас на это обратить внимание», — сказал Андрей Воробьев.

Современные школы и поликлиники

В этом году после ремонта откроют взрослую поликлинику и отделение физиотерапии в Электрогорске, диспансерное отделение клинического противотуберкулезного диспансера.

Поликлиника № 3 в Павловском Посаде возобновит работу после капитального ремонта в 2024-м.

Проект ремонта поликлиники №3 Проект ремонта поликлиники №3

«К третьей поликлинике в Павловском Посаде прикреплены 27 тысяч человек. Там ни разу не было капитального ремонта. Уже выполнено 30% работ», — сообщил Денис Семенов.

По его словам, обновление завершится к концу марта 2024-го. А в прошлом году завершилось преображение стационара Центральной районной больницы.

На финишную прямую вышел капитальный ремонт школы № 18 имени Менчинского. Ее откроют в этом году, а в следующем начнется обновление лицея № 2, школы № 11, корпуса школы-интерната и детского сада «Незабудка».

Благоустройство и новые места отдыха

Вскоре начнется благоустройство набережной реки Клязьмы — старт запланировали на этот год. Вместе с тем облагородят сквер-мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны».

Проект благоустройства набережной реки Клязьмы Проект благоустройства набережной реки Клязьмы

«За этот сквер активно голосовали жители на федеральном портале, благодаря чему проект занял первое место. Его просили благоустроить более шести тысяч жителей. Мы завершаем мероприятия и в конце августа откроем обновленный сквер, который будет состоять из четырех различных сегментов», — рассказал Семенов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».