04 августа 2023, 12:23
Андрей Воробьев: водоснабжение и очистные сооружения масштабно обновят в Павловском Посаде
Систему водоснабжения масштабно обновят в Павловском Посаде к ноябрю 2024 года. Результат коснется 38 тысяч человек. Качество воды вырастет в 150 многоэтажках и двух тысячах частных домов, рассказал глава городского округа Денис Семенов на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Павловский Посад получил около миллиарда рублей на ремонт трубопроводов, артезианских скважин и водозаборных узлов. Модернизация начнется в октябре.
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«Благодаря поддержке президента и вашей поддержке, Андрей Юрьевич, мы получили от Фонда развития территорий, включая бюджет Московской области, около миллиарда рублей. Сейчас завершаются проектные работы», — отметил Семенов.
По его словам, результат жители увидят уже в июне следующего года. В Павловском Посаде реконструируют три водозаборных узла, четыре артезианские скважины, переложат трубопроводы в центре города.
Еще один важный проект — реконструкция очистных сооружений, которые принимают сточные воды со всего городского округа, из Электрогорска и половины Электростали.
Павловский Посад — территория важная и сложная. В декабре прошлого года произошло объединение с Электрогорском. Принято решение по модернизации очистных сооружений.
Андрей Воробьев
Губернатор добавил, что в следующем году необходимо завершить модернизацию этого объекта.
Инвестиции и новые рабочие места
В прошлом году в Павловском Посаде и Электрогорске создали свыше тысячи новых рабочих мест, а вскоре жители получат еще более 600 вариантов трудоустройства.
Этого достигнут благодаря девяти инвестиционным проектам, которые реализуют в городском округе. Среди них, например, гофрокомбинат, производственно-складской комплекс, компании «ЭКОлаб» и «Транспортная техника».
Расселение ветхого и аварийного жилья
Свыше 146 жителей аварийных домов Павловского Посада вошли в программу переселения, рассчитанную до 2025 года. Она охватит пять многоквартирных домов.
В 2024 году для переселенцев приобретут новые квартиры.
«Будет большой победой, если в Павловском Посаде начнут строить дома, чтобы расселить людей из ветхого жилья, чтобы был приток современных ребят и девчат, которые оканчивают вузы, для дальнейшего развития округа. Прошу вас на это обратить внимание», — сказал Андрей Воробьев.
Современные школы и поликлиники
В этом году после ремонта откроют взрослую поликлинику и отделение физиотерапии в Электрогорске, диспансерное отделение клинического противотуберкулезного диспансера.
Поликлиника № 3 в Павловском Посаде возобновит работу после капитального ремонта в 2024-м.
«К третьей поликлинике в Павловском Посаде прикреплены 27 тысяч человек. Там ни разу не было капитального ремонта. Уже выполнено 30% работ», — сообщил Денис Семенов.
По его словам, обновление завершится к концу марта 2024-го. А в прошлом году завершилось преображение стационара Центральной районной больницы.
На финишную прямую вышел капитальный ремонт школы № 18 имени Менчинского. Ее откроют в этом году, а в следующем начнется обновление лицея № 2, школы № 11, корпуса школы-интерната и детского сада «Незабудка».
Благоустройство и новые места отдыха
Вскоре начнется благоустройство набережной реки Клязьмы — старт запланировали на этот год. Вместе с тем облагородят сквер-мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны».
«За этот сквер активно голосовали жители на федеральном портале, благодаря чему проект занял первое место. Его просили благоустроить более шести тысяч жителей. Мы завершаем мероприятия и в конце августа откроем обновленный сквер, который будет состоять из четырех различных сегментов», — рассказал Семенов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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