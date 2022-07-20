Очистные сооружения и склад обеспечили электричеством в Щелкове

Предприятие «Легпромтехинвест», которое ведет свою деятельность в деревне Соколово (округ Щелково), обеспечили электрическими мощностями. Для этого специалисты «Россети Московский регион» построили комплексную трансформаторную подстанцию и четыре участка воздушной линии.

По данным Министерства энергетики Московской области, предприятие располагается на площади 78 тысяч квадратных метров. Здесь находятся очистные сооружения и склад для инертных материалов. Чтобы обеспечить этот объект мощностью 1,3 МВт, энергетики построили трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами, а также проложили четыре участка воздушной линии общей протяженностью 800 метров. В завершение процесса комплекс оснастили приборами учета.

Больше 23,5 миллиона рублей инвестировала компания «Россети Московский регион» в проект технологического присоединения «Легпромтехинвест». Предприятие является абонентом второй категории надежности, что предусматривает наличие основного и резервного источников питания.

Получить информацию о сроках и правилах технологического присоединения, а также подать заявку можно на информационном портале и в центрах обслуживания клиентов компании «Россети Московский регион». Или по телефону 8 (800) 220-0-220.