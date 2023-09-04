Подмосковье 04 сентября 2023, 14:04 Очистные сооружения для сточных вод построят и обновят в 15 округах Подмосковья Главгосстройнадзор МО

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Свыше 20 очистных сооружений начали строить в Подмосковье. Они появятся в 15 округах области.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, пять объектов появятся в Мытищах.

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Ливневые очистные сооружения появятся также на территории ЖК «Март Хаус 2.0» в Наро-Фоминске, а в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе построят канализационно-насосную станцию. Реконструкцию проведут на объектах в Коломне и Солнечногорске.

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