04 сентября 2023, 14:04
Очистные сооружения для сточных вод построят и обновят в 15 округах Подмосковья
Свыше 20 очистных сооружений начали строить в Подмосковье. Они появятся в 15 округах области.
Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, пять объектов появятся в Мытищах.
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Ливневые очистные сооружения появятся также на территории ЖК «Март Хаус 2.0» в Наро-Фоминске, а в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе построят канализационно-насосную станцию. Реконструкцию проведут на объектах в Коломне и Солнечногорске.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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