Очистку 870 гектаров леса вдоль дорог проведут в Подмосковье

В Подмосковье проведут очистку леса вдоль дорог от погибших и поврежденных деревьев на площади 870 гектаров.

Работники лесных хозяйств Подмосковья постоянно поддерживают в порядке лесные участки, примыкающие к автодорогам. После строительства дорог ветровая нагрузка на деревья у трассы увеличивается, местами происходят подтопления участков и насаждения погибают. Такие деревья необходимо убирать.

«Конечно, есть много нюансов — как подъехать к участку, если нет съездов, как провести осушение территории для проведения санитарных работ. В этом году мы начали масштабную работу по проведению лесопатологических обследований деревьев вдоль дорог, и уже по некоторым направлениям приступили к работе. Всего предстоит выполнить работы в лесном фонде на площади 870 гектаров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Зампред отметил, что такие работы обеспечивают хорошее санитарное состояние лесных насаждений и эстетичный вид территорий. Кроме того, это обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения: видимость дорожных знаков, отсутствие риска повредить автомобиль во время непогоды и ограниченного обзора в случае изгиба полотна или выхода в последний момент на проезжую часть диких животных.

Вместе с тем в работе учитывается и мнение жителей. Работы рядом с Волоколамским, Пятницким, Минским, Горьковским и Ярославским шоссе провели по просьбе жителей.

В данный момент проводится уборка вблизи населенных пунктов рядом с Осташковским, Рублево-Успенским и Ильинским шоссе и вне населенных пунктов — вдоль трасс А-107, М-4 Дон, М-2 Крым и Егорьевского шоссе. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье — бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.