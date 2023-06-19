Подмосковье 19 июня 2023, 17:59 Очистку 40 водоемов запланировали в Подмосковье в этом году ГБУ "Дирекция экологических проектов"

Читать 360tv в

В этом году в 28 округах Подмосковья очистят 40 водоемов по программе «100 прудов и озер». Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что за два года программа стала востребованной у жителей.

«Миллионы жителей отдыхают ежегодно на наших водоемах. К нам поступает множество обращений с просьбами включить в программу те или иные объекты», — подчеркнул министр.

Реклама

За объекты, которые необходимо привести в порядок, голосуют сами жители на портале «Добродел». Так, в 2023 году своим мнением поделились более 45 тысяч человек.

На данный момент водоемы очищают в Шаховской, Орехово-Зуеве, Балашихе, Богородском округе и Одинцове. Отмечается, что ведомство контролирует не только санитарную очистку объекта, но и следит за содержанием прилегающих территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал поддерживать чистоту около водоемов Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».