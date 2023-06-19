19 июня 2023, 17:59
Очистку 40 водоемов запланировали в Подмосковье в этом году
В этом году в 28 округах Подмосковья очистят 40 водоемов по программе «100 прудов и озер». Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что за два года программа стала востребованной у жителей.
«Миллионы жителей отдыхают ежегодно на наших водоемах. К нам поступает множество обращений с просьбами включить в программу те или иные объекты», — подчеркнул министр.
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За объекты, которые необходимо привести в порядок, голосуют сами жители на портале «Добродел». Так, в 2023 году своим мнением поделились более 45 тысяч человек.
На данный момент водоемы очищают в Шаховской, Орехово-Зуеве, Балашихе, Богородском округе и Одинцове. Отмечается, что ведомство контролирует не только санитарную очистку объекта, но и следит за содержанием прилегающих территорий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал поддерживать чистоту около водоемов Подмосковья.
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Минэкологии Подмосковья
Экология
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