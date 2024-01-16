Подмосковье 16 января 2024, 20:24 Очистку 20 придомовых территорий от снега завершат к вечеру 16 января в Наро-Фоминске Закирова Лилия

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Очистка придомовых территорий из-за снегопадов продолжается на территории Наро-Фоминска. Маршрутная карта на сегодня — 20 территорий. Их уборку завершат к вечеру 16 января.

Сейчас в работе микрорайон Южный, за ним закреплены бригады рабочих и спецтехники, проводится расчистка проезжей части, пешеходных коммуникаций, детских площадок и парковочных пространств. Все, с чем не справилась техника, вручную убирают рабочие.

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Житель дома № 4 на Карла Маркса по имени Роман вернулся на обед с работы. Выходя их своего автомобиля, он отметил, что уходил из дома рано утром.

«Уходил в 6 утра, ребята работали, возвращаюсь — чистота и продолжают чистоту наводить», — поделился Роман.

Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия

Житель Наро-Фоминска рассказал, что доволен уборкой территории, но заметил, что не все домочадцы уважительно относятся к объявлениям — убрать авто с парковок.

«Было бы гораздо чище в наших дворах, если бы граждане ответственно и с уважением относились к просьбе специалистов ЖКХ и отгоняли в положенное время свои машины», — подытожил Роман.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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