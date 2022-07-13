Очистка сточных вод в Щелкове станет лучше после реконструкции коллектора

На территории Щелковских межрайонных очистных сооружений вместе с их реконструкцией проводится строительство двух новых линий сбросного канализационного коллектора. Сообщается, что сейчас этот объект готов уже на 65%.

«Трасса сбросного коллектора построена уже более чем наполовину: проложено две нитки трубопровода общей протяженностью 370 метров из планируемых 580. В целом работы идут в графике, срок окончания строительства запланирован на конец этого года», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Технический контроль за ходом производства работ выполняется силами подведомственного учреждения регионального Министерства ЖКХ ГУП МО «КС МО». Сами работы по реконструкции стартовали в январе этого года. Строительство производится одновременно на нескольких участках. Уже удалось возвести сбросную камеру, а также проложить две линии коллектора на одном из участков. Сейчас идет открытая прокладка трубы от сбросной камеры до распределительной.

В ходе работ используются двухслойные гофрированные полипропиленовые трубы, которые могут быть устойчивыми к воздействию агрессивных сред, химических веществ и механических нагрузок. Их срок эксплуатации составляет не меньше 50 лет.

Мощность нового коллектора по пропуску сточных вод сможет составить порядка 400 тысяч кубометров в сутки. Таким образом, потребности людей будут не только удовлетворены, но и превышены.