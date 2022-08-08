Очистка сточных вод в Балашихе станет лучше после ремонта насосной станции

Второй этап капремонта Фенинской канализационной станции начался в Балашихе. Ведется монтаж шкафов автоматизации, демонтируются насосы и трубопроводы систем охлаждения двигателей.

Фенинская районная канализационная насосная станция — важнейший элемент системы водоотведения Балашихи. Станция введена в строй в 1971 году и является стратегическим объектом, принимая и перекачивая 75% всех городских стоков на Люберецкую станцию аэрации. Общий объем жидких отходов в Балашихе составляет около 90 тысяч кубометров в сутки.

«Для очистки стоков планируется использование сертифицированного оборудования и современных технологий, которые позволят не допустить попадания в воду вредных веществ», — говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Строительный контроль на КНС осуществляет подведомственная региональному МинЖКХ организация — ГБУ МО «УТНКР». Она работает в Подмосковье с 2016 года и принимает участие в комиссионных приемках, решает задачи в рамках важнейших программ. С 2022 года «УТНКР» является организацией, осуществляющей строительный контроль в рамках государственного задания на объектах, капитальный ремонт которых осуществляют региональные министерства и ведомства.

Работы на Фенинской районной КНС ведутся в рамках региональной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».