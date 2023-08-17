Подмосковье 17 августа 2023, 16:15 Очистка Пролетарского пруда завершилась в Серпухове Фотографии предоставлены Липко К.Ю

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Еще один водоем очистили в Серпухове по программе «100 прудов и озер». На этот раз в округе привели в порядок Пролетарский пруд.

Акваторию очистили от поверхностного мусора и водных растений. Ранее по программе в округе привели в порядок пруд в деревне Ивановское.

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«Серпуховчане уже этим летом смогут насладиться чистыми водоемами. Оба пруда теперь будут радовать отдыхающих, рыбаков и купальщиков», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что что от жителей Подмосковья поступает большой запрос на отдых и прогулки около водоемов.

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