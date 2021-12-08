Почти 2 тысячи машин привлекли к очистке дорог Подмосковья после снегопада

Дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме после обильного снегопада. За сутки выпало более 40% месячной нормы осадков. К очистке привлекли свыше 1,6 тысячи машин и 1,8 тысячи человек.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что 7 декабря зафиксировали рекорд по выпавшим осадкам — до 10 сантиметров снега.

Проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедным материалом на основных магистралях Алексей Гержик.

По его словам, уборка не прекращается. В Московской области по-прежнему действует экстренное предупреждение.

Небольшой снег пройдет и 8 декабря. Местами порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. Кроме того, образуется гололедица.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать у светофоров.