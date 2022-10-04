Очищать стоки ультрафиолетом начали в Щелкове | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 18:46 Поделиться Telegram

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Viber Очищать стоки ультрафиолетом начали в Щелкове

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Новый блок доочистки стоков с ультрафиолетовым обеззараживанием протестировали на очистных сооружениях в Щелкове. Первый этап масштабной реконструкции объекта продолжается.

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«После проведения пусконаладочных работ, устранения неполадок и проверки функционирования водоочистной системы, мы произвели запуск стоков на новый блок. Вследствие этого значительно улучшится качество очистки, мы начнем входить в федеральные нормативы по сбросу очищенных сточных вод, — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Теперь сточные воды с комплекса сооружений поступают на новый блок доочистки производительностью 400 тысяч кубических метров в сутки, где стоки приводят до требуемых норм. Сам блок состоит из 24 автоматизированных дисковых фильтров, в которые встроены насосы для удаления донного осадка, включая эжекторы всасывания.

Однако на этом очистка стоков не заканчивается. После фильтров вода направляется на установку ультрафиолетового обеззараживания — это технология очистки, с помощью которой стоки очищаются до показателей бактериологической безопасности.

Очищенные и обеззараженные сточные воды направляются по вновь построенному сбросному коллектору, который также был введен в эксплуатацию 30 сентября.

В настоящее время новая сливная магистраль работает исправно. Безопасные стоки, прошедшие полный цикл очистки, движутся по двум трубопроводам общей протяженностью порядка 300 метров к выпуску в реку Клязьма.

Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений продолжается. К концу года планируется запуск сооружений, позволяющих производить очистку 280 тысяч кубических метров в сутки, что даст возможность приступить к реализации второго этапа реконструкции. По его завершении мощность очистных сооружений достигнет 400 тысяч кубических метров в сутки.

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