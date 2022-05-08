«Очевидец первого и последнего часа войны». Ветераны поделились воспоминаниями с губернатором Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил ветеранов на чай в канун 9 Мая. Они поделились с главой региона военными историями, продекламировали стихи о Великой Отечественной войне и Победе.

Губернатор Воробьев поблагодарил собравшихся, в частности — ветеранов Петра Сагана и Михаила Кабанова, которые каждый год принимают участие в праздничных акциях ко Дню Победы.

«Во-первых, мы вас хотели все поблагодарить, что сегодня смогли с нами быть. Добрая традиция — возлагать к Могиле Неизвестного Солдата венок, цветы. Вы всегда с нами, все годы, очень много времени всегда уделяли младшему поколению, нашим школьникам, студентам. Михаил Иванович, мы с вами тоже встречались много раз», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он произнес слова благодарности присутствовавшим участникам спецоперации «за выполнение служебного долга, воинского долга».

От Сталинграда до Берлина

Петр Саган ушел на фронт в 17 лет, воевал в артиллерийских войсках на 1-м Прибалтийском фронте, участвовал в форсировании Днепра, освобождении Украины, Польши, Восточной Пруссии, битве на Курско-Орловской дуге. Также стал участником исторической встречи с союзными войсками на реке Эльбе 25 апреля 1945 года. Несмотря на почтенный возраст — 95 лет, — он возглавляет Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сельского поселения Аксено-Бутырское в Богородском городском округе, проводит уроки мужества в школах, выступает с собственными патриотическими стихами.

«Я очевидец первого и последнего часа войны. Прошел от Сталинграда до Берлина и там Победу встретил. В 1943 окончил артиллерийское училище, и меня сразу направили на Курско-Орловскую дугу. Гитлер хотел взять реванш за поражение под Москвой. Там мы их разгромили», — вспомнил Петр Саган.

Источник фото: телеканал «360»

Пятнадцатилетний разведчик

Михаилу Кабанову, когда началась война, было всего 15. Он воевал под Воронежем, в январе 1945 года в числе первых вошел в концентрационный лагерь Освенцим. Победу встретил в немецком городке Торгау на реке Эльбе. Сейчас ветерану 96 лет. Он полковник в отставке, живет в Реутове и тоже активно участвует в патриотическом воспитании школьников.

Источник фото: телеканал «360»

«Все было организовано очень четко, хорошо, прекрасно. Уважали нас, участников Великой Отечественной войны. И я, безусловно, очень благодарен сегодняшнему дню, хотя завтра день более высокий», — рассказал Кабанов журналистам о сегодняшнем мероприятии.

Он поделился, что 9 Мая будет участвовать в параде на Красной площади и очень ждет этого.

«Мне 97-й год, я войну прошел с 15-летнего возраста, я фашизм этот громил. Я в школе изучал немецкий язык и к фашистам проникал в штабы, слушал, какие команды дают, где им наступать, куда. У нас команда была такая, связанная прямо с Москвой, Генштабом. Я приходил и рассказывал, где фашизм начинает наступать. И вместо этого — Жуков командовал этими войсками — фашистов громили, их разгромили к чертовой матери и этим спасли Москву», — поведал ветеран.

Сержант, окончивший шесть классов

Еще одним участником чаепития была жительница Горловки Людмила Люкшина, эвакуированная в Россию 22 февраля. Ее отец, Иван Ефремов, был ветераном войны.

«Отец 1916 года рождения, был призван в армию в 1939 году, потом — на войну, где-то в 1943-м ему отпуск дали. Он в 97-й гвардейском полку начинал курсантом, потом был телеграфистом радио. Начинал на Западном фронте, а затем попал на Дальний Восток, с японцами воевал. Он был начальником радиостанции в звании сержанта — и это при образовании шесть классов», — вспомнила Людмила Люкшина.

Источник фото: телеканал «360»

Ее отец демобилизовался в 1946 году. За время войны получил лишь легкое ранение. День Победы в семье всегда отмечали.

Дочь ветерана, пользуясь случаем, поблагодарила губернатора Воробьева за достойный прием беженцев из Донбасса.

«Все организовано хорошо, огромное спасибо», — произнесла она.

Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье уже приняло 20 тысяч эвакуированных.

«У нас сейчас 20 тысяч беженцев приехали. Всем стараемся внимание уделить. Знаем, что и документы нужны, кто-то на работу хочет устроиться, дети — в школу и детсад», — отметил губернатор.

Людмила Люкшина уже третий месяц живет в Озерах Московской области.

«У нас объявили эвакуацию, и пришлось уехать. Мы 24 февраля утром приехали в Апрелевку. Нас автобусами встречали замечательно: и в поезде — я даже была инициатором в третьем вагоне, сказала: „Давайте, девочки, напишем благодарность“, — и кормили, и чай давали. Разместили на Лесной Поляне, Озеры», — сообщила женщина.

Она эвакуировалась одна. На родине осталась сестра, которая не смогла уехать по семейным обстоятельствам. Люкшина призналась, что родственница звонит редко — «в основном прячется в подвалах». Когда появляется связь, сестры созваниваются.

«По телефону она не любит ничего говорить, просто говорит: „Да, весело“. Она рада за меня и говорит, чтобы я сидела тут, пока сидится», — добавила Люкшина.