Подмосковье 01 марта 2024, 23:01 Очередную партию гумпомощи в зону СВО доставит боец из Воскресенска Unsplash

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Боец из Воскресенска доставит новую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В посылках все необходимые товары: окопные свечи, лопаты, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.

Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с военнослужащим, который находится на краткосрочном отпуске и готовится доставить посылки своему батальону.

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«Во-первых, хочется пожелать нашим ребятам здоровья, с победой вернуться живым и поскорее. И хочется огромные слова благодарности выразить нашим жителям, очень хорошая активность», — сказал Алексей Малкин.

Чтобы отдать гуманитарные грузы, бойца ждут также в Шатуре, Королеве, Подольске и Москве. Военнослужащий с позывным «Каспер» отметил, что его батальон состоит в основном из жителей Московской области, и каждый из них с нетерпением ожидает новостей из родного края.

«Любой солдат, как в армии, радуется любому письму из дома, любой посылке. Солдатская еда, хоть нас и снабжают сейчас хорошо, и повара готовят достойно, с голода мы не помираем, но из дома конфетки, сладости, всегда все довольны и рады», — отметил военнослужащий с позывным «Каспер».

Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей был создан в Воскресенске в апреле 2023 года. С тех пор оттуда отправили на фронт сотни посылок с гуманитарной помощью. Жители продолжают активно приносить необходимые товары. Кроме сбора гуманитарных грузов, центр предлагает юридическую поддержку, помощь в решении бытовых вопросов для семей бойцов и психологическую поддержку.

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