Подмосковье 05 апреля 2024, 19:55 Очередную партию гумпомощи отправили из Мытищ для детского сада в Донецке пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Из Мытищ отправили очередную партию гуманитарной помощи для детского сада № 281 в городе Донецке. Собрать груз помог фонд «От Сердца к Сердцу» в партнерстве с общественным движением «Синергия добра» и группой компаний «Биоэн».

Волонтеры сосредоточили основное внимание на срочных потребностях учреждения, которое испытывает острую необходимость в обновлении мебели и учебных материалов для своих воспитанников. Благодаря совместным усилиям партнеров и добровольцев, в Донецк были доставлены кроватки для детей и методическая литература, которая поможет педагогам сада в организации образовательного процесса.

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«Наша поддержка и помощь на освобождённых территориях очень важна, каждый может внести свой вклад», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Жители Мытищ и все желающие присоединиться к благотворительной акции могут оказать помощь, обратившись в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: ул. Мира, 37.

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