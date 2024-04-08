08 апреля 2024, 17:48
Новую партию гумпомощи доставили из Солнечногорска бойцам СВО
Добровольческое движение «ZOV Матерей Солнечногорья» совместно с неравнодушными жителями округа собрали очередную партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Помощь в доставке оказал местный депутат Вадим Горохов.
В передвижной госпиталь доставили перевязочные и расходные материалы, медикаменты и продуктовые наборы, в том числе сладости для медицинского персонала и бойцов.
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«Сейчас, как никогда, важно поддерживать наших бойцов всеми возможными способами. В этом нам помогают и региональные меры поддержки, в которые вошли льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество», — отметил депутат городского округа Солнечногорск Вадим Горохов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.
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