Подмосковье 14 февраля 2024, 16:10 Очередную партию гуманитарной помощи передали в зону СВО из Мытищ Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Читать 360tv в

С начала года представители партии «Единая Россия» и неравнодушные граждане отправили гуманитарную помощь военнослужащим в пятый раз. В нее вложили письма от школьников из Мытищ. В них дети поздравляют военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Кроме основных потребностей, таких как одежда, обувь, термобелье, было доставлено специальное оборудование, приобретенное по запросам бойцов. Бензиновый генератор, кабели, приборы ночного видения, бронежилеты — все необходимое в настоящее время.

Реклама

Каждая поездка не проходит без теплых вещей, сделанных мастерицами из «Активного долголетия». Бойцы передают особые слова благодарности за носки, манишки и балаклавы. Это тепло согревает наших героев и напоминает им о доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».