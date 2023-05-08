Подмосковье 08 мая 2023, 05:26 Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Фрязина

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Жители Фрязина собрали очередную партию гумпомощи. В подаренный бойцам СВО ПАЗ они сложили игрушки и письменные принадлежности для детских садов Луганской Народной республики, а также коробки с продуктами и домашней консервацией для бойцов.

«Помощь гуманитарная от нашего города очень важна. Хочется окунуться в домашний уют, в тепло, по которому мы очень скучаем. Без этого нам никуда не деться», — рассказал участник СВО Иван.

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Волонтеры отсортировали и направили мобилизованным необходимое по личному запросу или запросу их семьи. Супруга одного из бойцов Ирина Шаповалова обратилась к местным властям с просьбой приобрести коптер и тепловизор для нужд участников боевых действий. Вместе с оборудованием на фронт передали автобус ПАЗ, который и отвезет ценный груз.

«Бойцам очень важна помощь. Особенно это важно, когда обращают на бойцов внимание представители власти», — сообщила Шаповалова.

«Мы эту работу постоянно проводим. Все предприятия поддерживают ребят, которые там служат. Есть вопросы различные, и все стараемся закрыть», — заявил глава округа Дмитрий Воробьев.

К сбору гуманитарной помощи присоединились не только неравнодушные граждане, но и общественные организации, предприятия городского округа. Это не первый конвой с самым необходимым для фронта из Фрязина.

«Мы получаем много откликов от ребят. И все, как один, конечно, говорят, что им это очень важно. Им приятно, что про них не забывает государство. Им приятно, что про них не забывает их город, где они родились и выросли», — рассказал депутат Совета депутатов округа Сергей Зак.

Вместе с коптером, тепловизором и продуктами питания бойцам СВО передадут письма и рисунки от детей, а так же копию Знамени Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

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