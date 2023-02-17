Подмосковье 17 февраля 2023, 10:10 Очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО собрали в Клину

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Клин отправит еще одну партию гуманитарной помощи в зону СВО. Это бронежилеты, тепловизоны и другое оборудование. Их доставят в ЛНР, рассказала глава округа Алена Сокольская.

В ходе миссии волонтеры посетят несколько населенных пунктов. Это Лесная Поляна, Рубежное, Кременная и Сватово. Военнослужащим передадут снаряжение, оборудование и инструменты, среди которых бронежилеты и тепловизоры, лопаты и бензопилы, а также одежда и предметы личной гигиены.

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Алена Сокольская добавила, что одним из пунктов поездки станет госпиталь в Кременной. Туда доставят медицинское оборудование для лечения и диагностики, а также автомобиль для транспортировки раненых.

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«Везем все строго по их потребности. И тяжелое медицинское оборудование для диагностики, терапии и реабилитации пациентов, и расходные материалы — полотенца, одеяла, влажные салфетки и белье для военнослужащих», — сказала она.

Ранее Алена Сокольская лично ездила на Донбасс с гуманитарной миссией. Туда доставили автомобиль «УАЗ-450» и две машины скорой помощи. Глава округа поблагодарила клинчан за отзывчивость и участие в сборе.

«Приятно, что люди понимают необходимость сбора этой помощи. И за короткий период мы успеваем собрать всё, что необходимо и точечно для ребят направить», — отметила она.

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