Подмосковье 02 декабря 2023, 21:30 Очередную партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Павловского Посада Телеканал «360»

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Очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО отправили из Павлово-Посадского городского округа. В нее вошли четыре автомобиля, квадрокоптеры, спутниковые антенны, прибор для подавления дронов и не только.

Вещи грузили несколько часов. А после этого участники гуманитарного конвоя отправились к храму Казанской иконы Божьей Матери на улице Павловская, где прошла традиционная молитва.

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В этот раз на передовую отправили икону Георгий Победоносца — покровителя воинов. Святыню провезут по всем подразделениям, где служат бойцы округа. После икону вернут в храм Георгия Победоносца в Павловском Посаде.

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