Подмосковье 06 февраля 2023, 12:54 «Очередной вызов». Воробьев призвал обеспечить безопасность у вокзалов после появления МЦД-3 и МЦД-4 Губернатор Воробьев призвал обеспечить безопасность территорий у вокзалов из-за новых МЦД Телеканал «360»

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МЦД-3 и МЦД-4 откроются в августе и сентябре соответственно, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев на традиционном совещании с зампредами. Затронув тему безопасности дорожного движения, он призвал защитить территории у вокзалов от «неправомерного пересечения».

«Железнодорожный транспорт — это очередной вызов. Мы откроем еще два МЦД <…>. Это значит, что на этих направлениях интенсивность движения будет еще выше, еще выше скорость. Поэтому все, что связано с прилегающим к железнодорожным вокзалам территориям, должно быть надежно защищено от неправомерного пересечения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Ранее сообщалось, что частью МЦД-3 станут станции Малино, Фирсановка, Сходня, Подрезково, Химки и Левобережная. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин назвал новый диаметр «долгожданным проектом для всех жителей». Об МЦД-4 известно, что он пройдет через все вокзалы Москвы.

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В этом году благоустроят территории возле 27 станций двух будущих МЦД.

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