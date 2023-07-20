Подмосковье 20 июля 2023, 12:24 Очередной поток программы «Фабрика процессов» завершился в Подмосковье Unsplash

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В Подмосковье завершился очередной поток программы «Фабрика производственных процессов». Мероприятие прошло в 50-й раз, а его участниками стали 15 человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Участниками юбилейной, 50-й Фабрики стали 15 учащихся, всего же за год обучение прошли более 700 человек, работающих в 59 компаниях региона, ставших участниками нацпроекта „Производительность труда“», — рассказала Зиновьева.

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Участников программы обучают принципам бережливого производства, прививая им навыки, позволяющие реализовывать на производствах ключевые принципы нацпроекта. Кроме того, они могут на собственном опыте опробовать методики, способствующие повышению производительности труда.

Узнать подробнее о программе можно по телефонам: 8 (967) 022-32-16 или 8 (967) 210-83-66.

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