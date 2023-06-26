Подмосковье 26 июня 2023, 13:13 Очередной поток обучающей программы для бизнеса «Экспортный форсаж» завершится в Подмосковье 18 июля

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Очередной поток обучающей программы для предпринимателей «Экспортный форсаж» завершится в Подмосковье 18 июля. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Два месяца участники проекта изучали процессы внешнеэкономической деятельности и готовили бизнес-планы по заключению экспортных сделок. Их обучение завершится 18 июля после защиты проектов.

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На проекте предприниматели узнали, как эффективно организовать коммуникации, знакомиться с потребителями и налаживать партнерские связи. Наставником выступила федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Екатерина Герчикова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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