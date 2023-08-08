Подмосковье 08 августа 2023, 02:28 Очередной обучающий семинар с членами УИК провели в Подмосковье Мособлизбирком провел обучающий семинар с членами УИК шести городов Подмосковья Мособлизбирком

Читать 360tv в

Мособлизбирком запустил цикл обучающих семинаров для членов УИК, очередное обучение прошло 7 августа. Участникам мероприятия рассказали о работе с интерактивным рабочим блокнотом (ИРБ) и проработали тактики контроля собственных эмоций.

Участниками семинара на этот раз стали наблюдатели УИК из Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Коломны, Луховиц и Серебряных Прудов.

Реклама

«Очень интересный формат обучения. Раньше не было таких знаний по взаимодействию с людьми», — поделилась заместитель председателя УИК № 1014 г. Коломна Кира Евсеева.

Она заметила, что ИРБ уже знаком наблюдателям и с ним очень удобно работать. Полученные механизмы взаимодействия члены УИК планируют применять на практике.

Председатель УИК Воскресенска Нина Смирнова отметила информативность и своевременность обучения.

В обучении приняли участие около половины членов избирательных комиссий Подмосковья. В планах — пять семинаров для более 1,5 тысячи членов УИК. Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на участках в единый день голосования.