Подмосковье 12 декабря 2023, 17:03 Очередной этап строительства путепровода завершился в Аникеевке МТДИ МО

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В Аникеевке в Красногорском городском округе продолжается строительство путепровода. На данный момент специалисты установили опоры со стороны Волоколамского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В настоящее время ведется поставка металлоконструкций пролетных строений между опорами 4-7, также ведется строительство ливневой канализации, рядом с железнодорожной станцией идет устройство парковочного пространства и площадки Северного ТПУ», — уточнили в ведомстве.

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Объект построят в створе Аникеевской улицы в составе развязки длиной 1,4 километра. Длина путепровода составит 410 метров. Открытие движения на нем состоится в конце следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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